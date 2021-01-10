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    Выборы-2021: казахстанцы голосуют во Франции

    10 Января 2021, 19:01

    БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ. – В данное время в столице Франции продолжает избирательный участок № 246 на выборах в Мажилис Парламента РК, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок организован при Посольстве Республики Казахстан во Франции.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», голосование будет проводиться с 07:00 до 20:00 по времени Парижа.

    В списке голосующих - 121 граждан РК, в том числе дипломаты, казахстанские студенты и соотечественники, постоянно проживающие во Франции.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Выборы Евросоюз Франция Общество Выборы-2021
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