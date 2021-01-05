Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Выборы-2021: как в РК организовали обучение для членов избирательных комиссий

    5 Января 2021, 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об итогах организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК рассказали в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина. сообщила, что по итогам организации электорального обучения по республике проведены 5 180 обучающих мероприятий.

    «На сегодня все крупные обучающие мероприятия завершены. На 5 января нами обучены 98,4% членов комиссий всех уровней», - сообщила Сабила Мустафина в ходе заседания.

    «Всего по республике было проведено 5180 обучающих мероприятий, из которых 40 - на уровне Центральной избирательной комиссии и 5140 - на уровне регионов страны, то есть организованы территориальными комиссиями», - отметила С. Мустафина.

    В рамках электорального обучения Центризбиркомом разработаны два учебно-методических комплекса для обучения членов избирательных комиссий, а также концепция электорального обучения для других категорий участников избирательного процесса. Сформирован комплекс ситуационных заданий, состоящий из 105 кейсов, а также банк тестовых заданий из 420 вопросов для тестирования по двум обучающим модулям для двух отдельных категорий членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий на государственном и русском языках.

    «До 10 января будет продолжено обучение составов участковых избирательных комиссий через практические тренинги в форме деловой игры и с просмотром обучающего фильма «День голосования», - добавила С. Мустафина.

    Кроме этого, в рамках электорального обучения, участники избирательного процесса прошли обучение в интерактивной обучающей системе «Дистанционное обучение и тестирование кадров избирательной сферы» (ДОТ). Для обеспечения персонализации доступа и удобства пользователей была разработана мобильная версия интерактивной платформы ДОТ.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Другие государственные органы Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане