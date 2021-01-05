Выборы-2021: как в РК организовали обучение для членов избирательных комиссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об итогах организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК рассказали в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина. сообщила, что по итогам организации электорального обучения по республике проведены 5 180 обучающих мероприятий.

«На сегодня все крупные обучающие мероприятия завершены. На 5 января нами обучены 98,4% членов комиссий всех уровней», - сообщила Сабила Мустафина в ходе заседания.

«Всего по республике было проведено 5180 обучающих мероприятий, из которых 40 - на уровне Центральной избирательной комиссии и 5140 - на уровне регионов страны, то есть организованы территориальными комиссиями», - отметила С. Мустафина.

В рамках электорального обучения Центризбиркомом разработаны два учебно-методических комплекса для обучения членов избирательных комиссий, а также концепция электорального обучения для других категорий участников избирательного процесса. Сформирован комплекс ситуационных заданий, состоящий из 105 кейсов, а также банк тестовых заданий из 420 вопросов для тестирования по двум обучающим модулям для двух отдельных категорий членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий на государственном и русском языках.

«До 10 января будет продолжено обучение составов участковых избирательных комиссий через практические тренинги в форме деловой игры и с просмотром обучающего фильма «День голосования», - добавила С. Мустафина.

Кроме этого, в рамках электорального обучения, участники избирательного процесса прошли обучение в интерактивной обучающей системе «Дистанционное обучение и тестирование кадров избирательной сферы» (ДОТ). Для обеспечения персонализации доступа и удобства пользователей была разработана мобильная версия интерактивной платформы ДОТ.