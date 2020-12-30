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    Выборы 2021: Как партии намерены повышать благосостояние казахстанцев

    30 Декабря 2020, 21:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как партии намерены повышать благосостояние граждан? Об этом сегодня руководители партий, участвующих в выборах, рассказали во время дебатов в прямом эфире телеканала «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Улучшение социального благополучия граждан Народная партия Казахстана, по словам председателя партии Айкына Конурова, видит в новой социальной политике, которая обеспечит создание гармоничной социальной системы, нацеленной на единство общества.

    Член политического совета политической партии ADAL Эльдар Жумагазиев, в свою очередь, акцентировал внимание на размере минимальной зарплаты, стипендий.

    Али Бектаев высказался о социальной политике, которая должна повысить благосостояние граждан. Защита материнства и детства, по словам председателя народно-демократической патриотической партии «Ауыл», очень важная тема.

    Лидер демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев рассказал о субсидировании ипотеки, высказал свое мнение о размере прожиточного минимума и пенсий, о статусе медицинских работников.

    Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек пояснил, что суть деятельности партии заключается в поддержке работающих граждан и защите социально уязвимых слоев населения. Также он затронул темы человеческого капитала, качества образования и здравоохранения.

    Напомним, сегодня в прямом эфире телеканала «Хабар» состоялись предвыборные дебаты представителей партий, участвующих в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис Политические партии Выборы-2021
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