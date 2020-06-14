Выбор профессии: в Минобразования дали рекомендации абитуриентам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тысячи выпускников казахстанских школ сделали первый шаг во взрослую, жизнь и первым трамплином для них станет выбор профессии, сдача ЕНТ и зачисление в вуз. Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев пошагово рассказал, как сделать выбор, с чего начать и к чему быть готовыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу МОН РК.

Первым делом Адлет Тойбаев порекомендовал подойти к выбору будущей профессии с большой ответственностью, оценить перспективы с учетом востребованности профессии на рынке труда. Он призвал подключить к процессу родителей, близких, а может даже посоветоваться с классным руководителем. Немаловажно понимать и свои возможности, склонности к профессии, потенциал.

«Нужно учитывать, как вы видите свое будущее, где вы планируете дальше реализовываться, конечно, с учетом ваших склонностей. Если вы склонны больше к естественным наукам, рекомендуется выбирать соответствующий профиль, также и гуманитариям. Следующий шаг – определить профильные предметы, которые соответствуют вашей профессии. Перечень групп образовательных программ с профильными предметами можно найти на сайте Национального центра тестирования», — поделился Адлет Тойбаев.

Поступающий сдает Единое национальное тестирование. С учетом результатов ЕНТ далее следует этап подачи документов на конкурс по присуждению образовательного гранта. Данная процедура будет осуществляться посредством портала электронного правительства с 13 по 20 июля.

«Можно сделать это с участием законного представителя, если абитуриент несовершеннолетний и если нет ЭЦП. Если же у поступающего есть ЭЦП, он может подать документы сам, но все-таки рекомендую делать это в присутствии родителей. На сайте электронного правительства можно выбрать конкретные группы образовательных программ, вуз и отправить заявление на участие в конкурсе. К заявлению необходимо прикрепить документ об образовании, сертификат ЕНТ, медицинскую справку по форме 086-У, копию документа, удостоверяющего личность. По итогам конкурса поступающий на портале получает ответ о присуждении или неприсуждении гранта. Если ответ положительный, Вы получите электронное свидетельство о гранте», — рассказал директор департамента высшего и послевузовского образования.

После на портале нужно подать заявление на зачисление в вуз, в котором выиграли грант, здесь же подается заявление на получение места в общежитии.

«Нужно сразу сказать, что это не является окончанием процедуры зачисления. Абитуриент должен будет в установленные сроки явиться в вуз и заключить договор об оказании образовательных услуг. Если этого не сделать, то зачисление реализовано не будет и не вступит в юридическую силу», — резюмировал Адлет Тойбаев.