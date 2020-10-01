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    Выбираю светлое будущее для моих детей – профессор Серик Аяганов

    1 Октября 2020, 13:57

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В день начала праймериз профессор, доктор медицинских наук Серик Аяганов поделился своими ожиданиями от выборов с корреспондентом МИА «Казинформ».

    «В жизни каждого из нас происходят сотни выборов, и каждый выбор в итоге создает основу для новой, лучшей жизни. Ведь именно от нашего правильного выбора зависит в целом будущее страны. Я выбираю стабильность, я выбираю светлое будущее для моих детей, и все это я вижу в будущих кандидатах, которые определенно внесут свой вклад в улучшение благосостояния каждого казахстанца», - отметил С. Аяганов.

    По словам собеседника, он принял участие в онлайн-голосовании, используя мобильное приложение «Праймериз». С. Аяганов отдал свой голос за наиболее, на его взгляд, авторитетного, профессионального, честного и целеустремленного представителя партии «Nur Otan». При этом убедился, что защита в автоматизированной информационной системе «Праймериз» на очень высоком уровне: гарантированы конфиденциальность и защищенность личных данных и самой процедуры голосования.

    «Голос каждого из нас - самый важный и самый главный!» - добавил напоследок С. Аяганов.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Нур Отан Общество
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