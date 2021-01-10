Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Выбирая будущее: пациентки Центра матери и ребенка ВКО приняли участие в голосовании

    10 Января 2021, 16:11

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пациентки Восточно-Казахстанского областного Центра матери и ребёнка проголосовали на закрытом избирательном участке в данном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

    Среди пациенток ЦМиРа на сегодняшний день есть как те, кто уже стал мамами, так и те, кому это только предстоит.

    Жазира Енсебаева, мама пациентки ЦМиР ВКО: «Мы уже приняли участие в голосовании, сделали свой выбор. В такой важный для страны день мы с дочерью находимся на лечении, но, несмотря на это, у меня есть возможность воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за будущее своих детей».

    Как отметил главный врач медучреждения Ермек Омарбеков, избирательное право всем было предоставлено в полном объеме, на закрытом участке работает комиссия, и, что примечательно, никто из пациенток не отказался отдать свой голос. Для некоторых из них это был первый опыт голосования.

    «Я думаю, что это даже несколько символично, - отметил Ермек Сембаевич. - Пациентки, находящиеся в ЦМиРе, понимают, что сегодня они выбирают будущее своих детей. Голосование проводится в соответствии со всеми утверждёнными нормами. Мы все понимаем, что сегодня очень важный исторический день для нашей страны. День восьмых очередных парламентских выборов, когда мы отдаём свои голоса за тех, кто будет представлять интересы народа в Парламенте РК. Приятно, что все понимают - «бiз бiргемiз» и осознают важность каждого голоса».

    Ермек Омарбеков также добавил, что и персонал медучреждения сегодня перед тем, как заступить на смену, принял участие в голосовании.

    Напомним, что ЦМиР - это один из 71 закрытых участков, которые позволили обеспечить избирательное право всем без исключения жителям Восточно-Казахстанской области.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Выборы Общественный контроль МИОР Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане