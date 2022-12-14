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    Вячеслав Салий назначен председателем Костанайского областного суда

    14 Декабря 2022, 16:42

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Аслан Тукиев представил судейскому корпусу Костанайского региона нового председателя областного суда Вячеслава Салия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    В совещании приняли участие руководители государственных и правоохранительных органов области.

    «Вячеслав Васильевич многим из Вас уже знаком: он уроженец этих мест, здесь начинал судейскую карьеру. У него богатый 35-летний опыт судейской работы. Зарекомендовал себя грамотным судьей и эффективным руководителем, пользуется авторитетом», – отметил Аслан Тукиев.

    Вячеслав Васильевич Салий родился 15 июля 1961 года в поселке Амангельды Кустанайского района Кустанайской области.

    Служил в рядах Советской Армии (1979-1981).

    Окончил Свердловский юридический институт (1982-1986).

    Работал судьей Урицкого районного суда (1987-1988); судьей Костанайского областного суда (1988-2000); Советником председателя Верховного Суда Республики Казахстан (2000-2002); председателем коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда (2002-2007); судьей суда города Астаны (2007-2013); председатель специализированного межрайонного экономического суда города Астаны (12.12.2013-09.2014); судьей суда города Астаны (29.09.2014-27.02.2020); судьей Верховного суда Республики Казахстан (12.2019-05.12.2022); В декабре 2022 года назначен председателем Костанайского областного суда.


    Фото: пресс-служба Костанайского областного суда

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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