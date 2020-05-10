ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока «Фрегат»

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат» разрушился в космосе, сообщила в субботу 18-я эскадрилья по контролю космического пространства ВВС США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«18-я эскадрилья по контролю космического пространства подтвердила разрушение бака «Фрегат« 8 мая 2020 года между 04:02 и 05:51 UTC (07:02 и 08:51 мск). Отслеживаем 65 его обломков, ничто не указывает, что (разрушение) произошло из-за столкновения (с другим объектом)», - говорится в сообщении эскадрильи в Twitter .

Универсальный разгонный блок «Фрегат» был разработан в 1990-х годах Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина; г. Химки, Московская обл.) на основе двигательной установки автоматической межпланетной станции «Фобос» (создана дочерним предприятием НПО - Научно-исследовательским центром им. Г. Н. Бабакина, г. Химки; всего было запущено два аппарата в 1988 году).

Помимо базового блока, включая его модернизированную версию «Фрегат-М», были также созданы модификации «Фрегат-СБ» и «Фрегат-МТ». Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории. В настоящее время «Фрегат-М» применяется для запусков с ракетами среднего класса семейства «Союз» самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк (Архангельская обл.) и Восточный (Амурская обл.).