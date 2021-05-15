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    ВВС Израиля уничтожили в Газе здание с офисами Associated Press и Al Jazeera

    15 Мая 2021, 19:35

    ГАЗА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - ВВС Израиля нанесли авиаудары по высотке в Газе, в которой расположены офисы американского информагентства Associated Press (AP) и катарского телеканала Al Jazeera, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По данным агентства «Анадолу», в здании также расположены медицинские пункты, адвокатские конторы и множество жилых квартир.

    В 13-этажном здании также расположены башни, обеспечивающие интернетом ряд районов палестинского анклава.

    Корреспондент Al Jazeera в Газе Ваил аль-Дахдух отметил, что перед нанесением авиаудара Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвела час на эвакуацию здания.

    Палестинские группы сопротивления в секторе Газа 10 мая потребовали от израильской полиции покинуть до 18:00 по местному времени территорию мечети «Аль-Акса» и квартал Шейх Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

    После того, как израильская полиция отказалась выполнять данное условие, палестинские группировки запустили большое число ракет в направлении Израиля. Вслед за этим армия Израиля объявила о начале военной операции против сектора Газа под названием «Защитник стен».

    На видео: владелец здания Аль-Джалаа в секторе Газа в прямом эфире телевидения просит израильского офицера дать 10 минут, чтобы позволить журналистам собрать свое оборудование до того, как Армия обороны Израиля нанесет удар с воздуха.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Ближний Восток
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