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    ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску

    30 Марта 2023, 19:15

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Два солдата получили ранения, еще некоторые объекты были повреждены в результате воздушных ударов военной авиации Израиля по объектам в окрестностях сирийской столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сирийское агентство SANA.

    По сообщениям военных источников, после полуночи в ночь на четверг Израиль запустил несколько ракет с Голанских высот по окрестностям Дамаска, в результате чего двое солдат были ранены.

    Также сообщается, что сирийские силы противовоздушной обороны сбили часть ракет.

    «Около 01:20 (04:20 по Астане) Израиль осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, поразив несколько позиций в окрестностях Дамаска», — сообщило позже министерство обороны Сирии.

    По данным Сирийской обсерватории по правам человека, это нападение стало седьмой по счету атакой израильских ВВС с начала года, направленной против Сирии. В результате воздушной атаки были слышны сильные взрывы в районе Кафарсуса и районе аль-Мидан на фоне вспышек пожаров у южного шоссе в столице Сирии.

    В последние годы Израиль нанес сотни воздушных ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии, включая два ракетных удара в марте по международному аэропорту Алеппо, сообщает AlJazeera.

    В феврале удар ВВС Израиля пришелся по Дамаску, который привел к гибели пяти человек.

    Власти Израиля редко признают публично свои нападения на объекты в Сирии, придерживаясь позиции, что такие операции направлены на то, чтобы иранское оружие не попало в руки вооруженных группировок в Сирии, поддерживаемых Тегераном.

    Автор:

    Арсен Утешев

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