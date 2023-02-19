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    ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску

    19 Февраля 2023, 13:44

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и 15 получили ранения в результате ракетного удара израильской авиации по Дамаску, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сирийское агентство SANA.

    «В 00:22 воскресенья на рассвете израильский противник осуществил воздушную агрессию волнами ракет со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в городе Дамаске и его окрестностях, в том числе жилые кварталы. Наши средства ПВО перехватили ракеты и сбили большинство из них», - передает издание со ссылкой на сирийский военный источник.

    В результате атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе военнослужащий, ранения получили 15 мирных жителей, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

    «Это нанесло ущерб нескольким жилым домам и ряду кварталов в Дамаске и его окрестностях», — сообщается в заявлении сирийской армии.

    Израильский ракетный удар поразил здание в районе Кафр-Суза в центре Дамаска рядом с большим хорошо охраняемым комплексом безопасности вблизи с иранскими объектами, передает Reuters.

    Повреждения получили несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади Омейядов в центре Дамаска.

    «Удар в воскресенье — это самая смертоносная израильская атака в сирийской столице», — сказал Рами Абдель Рахман, глава организации «Сирийская обсерватория по правам человека», передает Al-Jazeera.

    Атака произошла более чем через месяц после того, как израильская ракета нанесла удар по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое солдат.

    Фото: Yamam al Shaar/ Reuters

    Автор:

    Арсен Утешев

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