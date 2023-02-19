ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску

АММАН. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и 15 получили ранения в результате ракетного удара израильской авиации по Дамаску, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сирийское агентство SANA.

«В 00:22 воскресенья на рассвете израильский противник осуществил воздушную агрессию волнами ракет со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив некоторые точки в городе Дамаске и его окрестностях, в том числе жилые кварталы. Наши средства ПВО перехватили ракеты и сбили большинство из них», - передает издание со ссылкой на сирийский военный источник.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе военнослужащий, ранения получили 15 мирных жителей, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

«Это нанесло ущерб нескольким жилым домам и ряду кварталов в Дамаске и его окрестностях», — сообщается в заявлении сирийской армии.

Израильский ракетный удар поразил здание в районе Кафр-Суза в центре Дамаска рядом с большим хорошо охраняемым комплексом безопасности вблизи с иранскими объектами, передает Reuters.

Повреждения получили несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади Омейядов в центре Дамаска.

«Удар в воскресенье — это самая смертоносная израильская атака в сирийской столице», — сказал Рами Абдель Рахман, глава организации «Сирийская обсерватория по правам человека», передает Al-Jazeera.

Атака произошла более чем через месяц после того, как израильская ракета нанесла удар по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое солдат.

Фото: Yamam al Shaar/ Reuters