ВВП на душу населения в РК за 2021 год составил 6,5% - Миннацэкономики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В результате принятых мер по восстановлению экономики Казахстана, валовый внутренний продукт (ВВП) в прошлом году на душу населения увеличился на 6,5 % по сравнению с 2020 годом. Об этом на панельной дискуссии второго регионального Саммита ЦУР в Алматы сообщил вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Абзал Абдикаримов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством были приняты меры поддержки для стабилизации ситуации на рынке труда в условиях восстановления экономики в постковидный период. В результате уровень безработицы в 2020-2021 годах сохранен на уровне 4 и 9 %. Принят новый Экологический кодекс соответствующий международным стандартам. С целью поддержки малого и среднего бизнеса приняты меры по снятию отраслевых ограничений, внедрение новых направлений для кредитования микро и малого предпринимательства. А также субсидирование пострадавших отраслей экономики», - сказал Абзал Абдикаримов.

Ожидается, что платформа ЦУР станет своеобразным хабом генерирующим наиболее востребованные программы для преодоления региональных вызовов.

«В 2020 году Правительство РК и ООН мобилизовали грант в размере 1 млн долларов США на реализацию совместной программы по национализации и финансированию ЦУР. Программа фокусируется на трех вопросах. Это – разработка финансирования ЦУР, интеграция и согласования систем планирования, бюджетирование целей устойчивого развития и совершенствование национальной системы финансирования ЦУР»,- отметил вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов.

Казахстан совместно с ПРООН ведет работу над разработкой нескольких инструментов по регулированию ЦУР. В этом году принята программа по повышению доходов населения до 2025 года.

Как сообщалось ранее, в Алматы проходит второй региональный Саммит по ЦУР. Первый региональный Саммит по ЦУР прошел в ноябре 2019 года в Алматы и был посвящен вопросам финансирования глобальной повестки развития.



