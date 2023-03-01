ВВП Китая достиг почти $18 трлн в 2022 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году ВВП Китая достиг 121,02 трлн юаней (около $18 трлн, при пересчете по среднегодовому обменному курсу), увеличившись на 3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном докладе Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, ВВП в 2022 году составил 121,021 трлн юаней, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим годом», - говорится в сообщении ГСУ.

По данным ведомства, численность населения Китая по итогам 2022 года снизилась на 850 тысяч человек и составила 1,411 млрд. При этом городское население страны составило 920,7 млн, в сельской местности – 491 млн.

Общий объем производства зерна в 2022 году составил 686,53 млн тонн.

5 марта в Пекине откроется ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент), в ходе которой подведут итоги прошлого года и утвердят план социально-экономического развития КНР на 2023 год.



