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ВВП Китая достиг почти $18 трлн в 2022 году

17 Января 2023, 13:44
ВВП Китая достиг почти $18 трлн в 2022 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2022 года достиг 121,02 трлн юаней (около $18 трлн). Об этом во вторник в ходе брифинга заявил директор Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Кан И, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в 2022 году ВВП страны достиг 121 трлн юаней (около $18 трлн). При этом ВВП КНР на душу населения составил 85 698 юаней, а с перерасчетом по среднему валютному курса достиг $12 741.

«Долгосрочная цель к 2035 году состоит в том, чтобы национальный доход на душу населения достиг уровня среднеразвитых стран. Для достижения этой цели необходимо обеспечить рост более чем в два раза», - отметил глава ГСУ КНР.

Среднедушевой располагаемый доход населения Китая номинально вырос на 5% в годовом исчислении и составил 36 883 юаня (около $5,5 тысячи).

Уровень занятости в Китае в целом оставался стабильным. В 2022 году численность занятого населения в городах и поселках городского типа КНР составила 12,06 млн человек.


Фото: Getty Images

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