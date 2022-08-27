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    ВВП Казахстана вырастет до 4,1% в ближайшие годы

    27 Августа 2022 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рост валового внутреннего продукта в 2023-2025 годах прогнозируется на уровне 4 - 4,1%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представленный проект республиканского бюджета на трехлетний период, прежде всего, направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях. Рост валового внутреннего продукта в 2023-2025 годах прогнозируется на уровне 4 - 4,1%», - сообщил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, среднегодовой уровень инфляции планируется со снижением до 3-4% к 2025 году.

    «Доходы республиканского бюджета в 2023 году увеличатся на 3 трлн тенге, или на 27%, к оценке текущего года. Таким образом, мы обеспечиваем высокий уровень темпов роста собственных доходов республиканского бюджета», - добавил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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