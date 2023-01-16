Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Ввозимые из-за рубежа автомобили будут проверять по базам Интерпола

    16 Января 2023, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел озвучили пошаговый алгоритм легализации иностранного авто, а также пояснили, что будут проверять при регистрации авто и как заявитель узнает о результатах проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. После прохождения сверки в срок до двух дней будет вынесено решение: подлежит легализации транспортное средство или нет.

    «В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами, то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации. Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его VIN-коду», - сказал на брифинге и.о. председателя Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев.

    При отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе или у органов государственных доходов дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

    «На розыск автомобиль будет проверяться по базам Интерпола и СНГ, а прохождение таможенной очистки - по единой таможенной базе Евразийского экономического союза. Этот процесс тоже полностью автоматизирован. В случае прохождения успешной проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в СпецЦОН для регистрации транспортного средства», - добавил Кайсар Султанбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Транспорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему в некоторых поездах отсутствуют вагоны-рестораны
    Звонки с мобильных на справочный номер по пассажирским поездам стали бесплатными в РК
    13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области
    Стоимость легализации иностранного авто назвали в МВД РК
    Популярное
    1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    3 Крупный завод в СКО выставили на торги
    4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    5 На сколько обновился состав Сената
    Новости партнеров