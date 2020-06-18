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    Ввоз в Казахстан автомашины с поддельными документами предотвратили пограничники

    18 Июня 2020, 13:58

    СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Каракога» в Северо-Казахстанской области предотвращен ввоз автомашины с поддельными документами и государственными номерными знаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «B пункте пропуска «Каракога» при досмотре автомашины была установлена подделка свидетельства о регистрации транспортного средства и регистрационных номерных знаков.

    Задержанный автомобиль передан в РОП района М. Жумабаева СКО. На этом пункте пропуска неоднократно пресекались попытки незаконного ввоза (провоза) автомашин с признаками угона», - сообщила п ресс-служба КНБ РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Транспорт Пограничники
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