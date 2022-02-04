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    Ввоз незаявленного товара из Кыргызстана пресечен органами госдоходов РК

    4 Февраля 2022, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года наблюдается увеличение в три раза грузопотока товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию. Наряду с увеличением грузопотока существенно увеличилось количество незаявленного, скрытого товара, в основном китайского производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

    В целях предотвращения указанных фактов органами государственных доходов применяется система управления рисками, на основании которой проводятся тематические налоговые проверки.

    «3 февраля в ходе проведения тематической налоговой проверки, в грузовом автотранспортном средстве Кыргызской Республики выявлено более 3,6 тысяч незаявленных дорогостоящих и налогоемких товаров. В указанном случае выявлено 98 единиц меховых изделий (шубы) китайского производства без документов и маркировки. Предположительно, шубы не заявлены в товаросопроводительных документах по причине введения обязательной маркировки на меховые изделия в странах ЕАЭС», - сообщили в пресс-службе министерства.


    Также в ходе проведения проверок выявлены товары известных брендов, не указанные в товаросопроводительных документах.

    Материалы по указанным фактам будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

    В целях установления законности реализации указанных товаров на территории ЕАЭС, будет направлен запрос в компетентные органы Кыргызской Республики. Такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем, контроль будет усилен.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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