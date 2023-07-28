Ввоз молочной продукции из России ограничили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проб 19 наименований молочной продукции 13 разных импортных производителей, закупленных общественными объединениями по защите прав потребителей, выявил несоответствия по жирно-кислотному составу в молочной продукции производства 5 предприятий, передает МИА «Казинформ».

«В рамках проведения усиленного лабораторного контроля на границе повторно выявлено несоответствие жирно-кислотного состава в ультрапастеризованном молоке 3,2% жирности «Добрая буренка» производства ООО «Саратовский молочный комбинат» (РФ). Ввоз продукции данного предприятия на территорию Казахстана временно ограничен», - сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

О случаях выявления несоответствий в поставленной из Российской Федерации молочной продукции Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан проинформировал Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Кроме того, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан отменил действие 42-х деклараций о соответствии на молочную продукцию.

Причины отмены - несоответствие требованиям технического регламента по жирно-кислотному составу, а также регистрация деклараций соответствия с нарушением процедур в части проведения исследований в неаккредитованных испытательных лабораториях или не внесенных в единый реестр ЕАЭС.