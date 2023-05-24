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    Ввоз контрабандных сигарет на 25 млн тенге пресекли пограничники в Жамбылской области

    24 Мая 2023, 10:05

    МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - Пограничники пресекли ввоз контрабандной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области на участке пограничного отделения «Кеңес» Меркенского района пресекли попытку незаконного ввоза в Республику Казахстан табачных изделий в количестве 43 тысяч пачек. Оценочная стоимость товара составляет более 25 млн тенге.

    Выявленный товар передан в департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Пограничники
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