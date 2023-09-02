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    Вводится временное ограничение движения на трассах в области Жетысу

    2 Сентября 2023, 21:38

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу в связи с проведением ремонтных работ на узких участках автодороги республиканского значения «Сарыозек-Коктал» км 45-68 (перевал Алтын Емель) с 03 по 18 сентября 2023 года будет действовать временное ограничение дорожного движения для большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КазАвтоЖол.

    На данном участке движение могут осуществлять легковые и пассажирские автотранспортные средства, а также аварийные службы.

    Просим заранее корректировать маршрут!

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Строительство Транспорт Дороги Жетысуская область КазАвтоЖол
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