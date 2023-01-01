Вводится единый платеж с заработной платы работников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Единый платеж с заработной платы работников будет введен со следющего года, который упростит исчисление и уплату подоходного налога и социальных платежей. Об этом сообщили в Комите государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:

- на основе упрощенной декларации;

- для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;

- для крестьянских или фермерских хозяйств

в целях упрощение исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится Единый платеж с заработной платы.

Применение такого порядка носит добровольный характер.

В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в т.ч. доля ИПН -9%) от фонда оплаты труда (предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 - 21,5%, 2025 – 23,8%, 2026 – 24,8%, 2027 – 25,8% и 2028 – 26,3%). При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные по соцплатежам.

Единый платеж перечисляется одним платежом на счет Государственной корпорации «Правительство для граждан», которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа.

Исчисленная сумма единого платежа отражается в декларациях по формам. 200.00, 910.00 и 920.00 зависимости от применяемого режима налогообложения.



