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    Вводить ограничения на продажу сахара не будем - Минторговли РК

    31 Мая 2022, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана не вводит ограничения на продажу сахара. Об этом заявил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы как Правительство никаких ограничений не вводим. Это уже торговая политика самой сети, которая работает, чтобы не получить дефицит в своей торговой точке. Возможно, сеть будет вводить (ограничения - прим. авт.) сама. Это уже ее прямое право - вводить какое-то ограничение, скажем так, 2-3 кг в одни руки. Если она видит тенденцию, что его (сахара) много скупают, и, возможно, следующая поставка будет только через неделю, чтобы не создавать ажиотажа и дефицита, возможно, торговая сеть будет вводить свои внутренние какие-то ограничительные меры. Я за торговые сети комментировать не могу», - сказал Ержан Казанбаев журналистам.

    «Мы для населения определенно вводить какие-то соответствующие решения Правительства по ограничению продажи в одни руки не будем», - заявил он.

    Ержан Казанбаев заверил, что для обеспечения потребности населения в полном объеме сахар будут завозить.

    Ранее в Минторговли заявили, что дефицита сахара в Казахстане нет.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Цены и тарифы Минторговли
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