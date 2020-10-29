Ввод в эксплуатацию жилых комплексов без оптических каналов будет запрещен – Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются для контроля качества интернета и решения проблем, связанных с интернетом. Об этом в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом на сегодня имеются нормативные акты, которые позволяют контролировать качество связи. Одна долька сигнала если ловит, по стандарту это уже означает, что есть определенная связь. Мы понимаем, что этой связи недостаточно, чтобы качественно работать в интернете и пользоваться услугами. Поэтому на сегодня есть две проблемы. Нет четких требований по качеству интернета. Нет аналитики по всей стране: где какая ситуация, в каких населенных пунктах есть доступ к интернету», - рассказал Багдат Мусин.

По его словам, для контроля качества интернета и для решения этих проблем выбрали две пути. Первое – сервис народного контроля «Байланыс бар».

«Сервис на сегодняшний день работает, нажав одну кнопку, любой пользователь может зафиксировать данные о скорости в нашей базе данных. Это дает нам координаты и скорость передачи данных в той или иной местности. Соответственно, накопив все эти данные, видим ситуацию по республике. Если сервис будет работать, мы будем знать, куда посылать наших контролеров, которые имеют право зафиксировать слабый сигнал специальными измерительными устройствами, выписать определенные штрафы. Это позволит нам реагировать на ваши жалобы и на основании информации проводить планомерную работу по устранению проблем», - объяснил министр.

Надо усиливать роль регулятора, отметил он.

«Пандемия показала, что это бесконтрольно происходить не может. Для усиления контроля будем ужесточать и устанавливать требования по качеству интернета. Также проводятся работы по стандартам распределения радиочастот. Это поможет нам бороться с латифундизмом. Третье предложение – увеличение размера штрафов. Четвертое – ввод в эксплуатацию жилых комплексов без оптических каналов будет запрещен. Мы предложили и договорились с отраслевым Министерством инфраструктурного развития», - добавил Багдат Мусин.