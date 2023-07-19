Ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 15% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На конец 2022 года жилищный фонд Казахстана составил 405,2 млн кв. м, из которых 263,9 млн кв. м пришлось на города, а 141,2 млн кв. м — на сельские населённые пункты. При этом почти весь жилищный фонд — 97,7% — находится в частной собственности, и лишь 2,3% — в государственной собственности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

С 2010-го по 2021 год в сфере ввода в эксплуатацию жилья фиксировался уверенный рост. В определённые периоды динамика была более существенной, в другие — менее. Однако в 2022-м показатель впервые снизился: на 7,4% за год, до 15,7 млн кв. м. При этом уже в текущем году общая площадь введённого в эксплуатацию жилья за первые пять месяцев составила 5,5 млн кв. м, увеличившись по сравнению с январём–маем 2022 года на 15,4%. Из них 3,1 млн кв. м пришлось на многоквартирные дома, 2,3 млн кв. м — на индивидуальные. Большая часть жилья — 5,1 млн кв. м, или 93,5% от общей площади — была сдана в эксплуатацию частными застройщиками.

В региональном разрезе в текущем году наилучшие показатели ввода в эксплуатацию жилья были зафиксированы в Астане (1,2 млн кв. м), Алматы (938,7 тыс. кв. м) и Алматинской области (397 тыс. кв. м).