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    Ввезти корейские лекарства на 5 млн сомов пытались из Казахстана в Кыргызстан

    26 Июля 2022, 18:49

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Из Казахстана в Кыргызстан пытались ввезти корейские лекарства на 5 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

    Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол-автодорожный» пресекли незаконный провоз неучтенного груза через государственную границу КР.

    Выяснилось, что в пункт пропуска из Казахстана прибыла грузовая автомашина Mercedes -Benz под управлением гражданина КР, 1987 года рождения.

    В ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили лекарственные препараты, произведенные в Корее – 11 тыс. 196 упаковок таких препаратов, как Ginseng Kianpi pil, Samyun Wan, Montalin, Fatzorb, Black Panther и Black ant Kinc.

    Водитель пытался незаконно завезти товары из Казахстана в Кыргызстан.

    При этом у него отсутствовали сопроводительные документы на препараты. По предварительным данным, рыночная стоимость задержанного груза составляет 5 млн сомов.

    После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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