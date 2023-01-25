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    Ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта намерены в Казахстане

    25 Января 2023, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены ввести запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов всеми видами транспорта. Соответствующий совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» подготовило Министерство энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ввести запрет сроком на четыре месяца на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением жидкого топлива, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, за исключением авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива», - говорится в документе.

    Документ находится на публичном обсуждении до 31 января этого года.

    Ранее в Казахстане продлили запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом сроком на полгода. Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Топливо
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