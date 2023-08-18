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    Ввести запрет на ввоз пшеницы намерены в Казахстане

    18 Августа 2023, 12:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ввести запрет на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортами планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий приказ министра сельского хозяйства о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами размещен на портале Открытые НПА.

    «Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199): на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза; на территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий», - отмечено в документе.

    Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

    Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 4 сентября. Ранее сообщалось Казахстан теряет традиционные рынки сбыта зерна.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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