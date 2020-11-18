Ввести в Казахстане «Детский капитал» предложил Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев предложил ввести в стране финансовую помощь на каждого ребенка и выплачивать ее до достижения им 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо повышать статус института семьи, статус матерей. Трудные условия жизни наших многодетных матерей являются вызовом и критикой для нашего государства. В стране наблюдается бюрократия в вопросах получения социальной помощи. Для стабильного экономического развития нам необходимо население в не менее 30 млн человек. А сегодняшние демографические показатели в два раза ниже этого. Поэтому мы не должны жалеть помощи в вопросах поддержки матерей, рождения детей», - сказал Али Бектаев в ходе внеочередного XVIII съезда партии «Ауыл».

Спикер добавил, что родителям, которые вынуждены работать на нескольких работах, дабы содержать свою семью, порой некогда заниматься воспитанием своих детей.

«Поэтому необходимо ввести специальную финансовую поддержку для детей. Эту помощь можно назвать «Детский капитал», ее надо выплачивать до достижения ребенком 18 лет, причем не зависимо от численности и доходов семей. Эту помощь можно предоставлять через специальные карточки и сделать так, чтобы она использовалась исключительно для нужд ребенка», -добавил Али Бектаев.

Напомним, ранее председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев в ходе внеочередного XVIII съезда партии поднял проблемы села и подчеркнул, что в каждом третьем селе Казахстана медорганизациям требуется капитальный ремонт.