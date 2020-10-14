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    Ввести уголовную ответственность за незаконный оборот драгметаллов предложил депутат

    14 Октября 2020, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау отметил необходимость предусмотрения уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проблема воровства, незаконной скупки золота и золотосодержащего сырья, дальнейшая их нелегальная реализация на сегодняшний день не имеет законодательного решения в виду отсутствия ответственности за кражу и незаконный оборот драгоценных металлов», - отметил Альбер Рау, озвучивая депутатский запрос на имя Генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

    В то же время, по его словам, законодательством Республики Казахстан (ст.188, 197 УК РК) предусматривается ответственность за кражу, транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработку нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения. При этом законодательством предусматривается ответственность за кражу из нефтегазопровода, которая приравнивается к краже, совершенной в группе лиц и в особо крупном размере, и наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

    «Статья 196 УК РК, предусматривающая ответственность за сбыт и приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем, на скупщиков и реализаторов золота и золотосодержащего сырья не распространяется, так как предмет оборота не имеет статуса имущества, добытого преступным путем.Таким образом незаконный оборот драгоценных металлов осложняет деятельность золотодобывающих предприятий, наносит колоссальный ущерб экономике страны в виде потерь налогов и сборов», - пояснил Альберт Рау.

    В связи с эти депутат считает, что назрела необходимость внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, применения более эффективных мер ответственности за повторное совершение правонарушений в данной сфере, а в случае совершения более двух правонарушений в течение года, привлечение правонарушителей к уголовной ответственности.

    «В связи с изложенным, прошу Вас ужесточить контроль за применением действующих норм законодательства в данной сфере, а также установить уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов», - резюмировал Альберт Рау.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Мажилис
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