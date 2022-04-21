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    Ввести ряд новых мер поддержки для развития отечественных компаний предлагают в РК

    21 Апреля 2022, 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предлагается также увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по дополнительным антикризисным мерам. В ходе заседания было отмечено, что Правительство внимательно следит за влиянием внешнеэкономических и геополитических факторов на казахстанских производителей.

    Предлагается ввести ряд новых мер поддержки, чтобы стимулировать развитие отечественных компаний и снизить административную нагрузку. В рамках госзакупок предложено проработать механизмы невключения в Реестр недобросовестных поставщиков тех компаний, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами (закрытие логистических коридоров, срыв поставок и т.д.) при исполнении своих обязательств.

    Предлагается также увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей. Кроме того, было поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства. Премьер-Министр РК поддержал озвученные и другие предложения, поручив проработать вопросы их реализации.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Минсельхоз Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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