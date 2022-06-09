Ввести регулирование автострахования через мобильное приложение хотят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены повысить доступность страховых услуг путем дальнейшей цифровизации страховой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя на пленарном заседании Сената Парламента РК поправки в законодательство по вопросам регулирования и развития страхового рынка, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что с начала 2019 года договоры обязательного автострахования заключаются в онлайн-режиме в электронной форме. Следующим этапом цифровизации является внедрение онлайн-урегулирования страхового случая.

«Предлагается ввести упрощенный порядок регулирования страхового случая по автострахованию с использованием мобильного приложения. Такой порядок позволит обеспечить оперативное получение страховых выплат по дорожно-транспортным происшествиям без участия полиции и обращения в суд», - пояснила Мадина Абылкасымова.

Спикер добавила, что важным новшеством законопроекта является внедрение механизма гибкой тарификации по обязательному автострахованию. Действующие страховые тарифы установлены законодательно в 2007 году и с того момента не обновлялись. Переход к гибкой системе тарификации позволит автоматически обновлять и актуализировать страховые тарифы с учетом фактической аварийности в разрезе регионов Казахстана.

Сегодня председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Ранее сообщалось, что активы страхового рынка выросли на 74% в РК.