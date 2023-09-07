Ввести порядок использования оросительных каналов фермерами требует сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане необходимо утвердить правила использования оросительных каналов фермерами. С таким заявлением выступил депутат Сената Парламента РК Жанболат Жоргенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для эффективного использования оросительной воды важно проработать вопрос о назначении единого оператора. Кроме того, в кратчайшие сроки должна быть завершена подготовка проектно-сметной документации по строительству плотины на реке Или в Балхашском районе. В связи с этим, двум и более землепользователям, расположенным на одном оросительном канале, необходимо утвердить правила, определяющие порядок использования оросительного канала», - сказал Жанболат Жоргенбаев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

Кроме того, по мнению сенатора, в дорожную карту по обеспечению эффективного водопотребления в сельском хозяйстве на 2023-2026 годы необходимо внести ряд изменений.

«Нужно разработать и утвердить код классификатора бюджетной программы, позволяющий напрямую перечислять бюджетные средства на счет хозяйствующего субъекта, производящего ремонт хозяйственным способом, разработать проект правил и норм орошения сельскохозяйственных культур в процентном соотношении с учетом рельефа местности, почвы, воды и совершенствовать на их основе создание тарифа на использование водных ресурсов», - добавил депутат.