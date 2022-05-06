Ввести оплату для посещения города намерены в Венеции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти итальянского города Венеция объявили, что со следующего года туристам необходимо будет заранее регистрироваться и оплачивать входной налог, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Туристы со всего мира посещают Венецию из-за ее исторической архитектуры и красивых водных путей. Несмотря на то, что туристическая индустрия Венеции сильно пострадала во время пандемии COVID-19, сейчас количество туристов, приезжающих в этот город стремительно восстанавливается.

По данным местных СМИ, только на недавних «пасхальных каникулах» Венецию посетили более 150 тыс. туристов, что в три раза превышает постоянное население города в 50 тыс. жителей.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил о программе, впервые одобренной итальянским правительством в 2018 году. Он отметил, что плата за посещение города станет способом сбалансированного управления туризмом. «Мы будем первыми в мире, кто возьмется за этот сложный эксперимент» - отметил Л. Бругнаро.

Первая в своем роде попытка регулирования туристических потоков начнется уже в июне, а официально программа будет запущена в январе 2023 года. Пилотный запуск регистрации туристов будет добровольным, и направлен на то, чтобы помочь городу лучше понять, как устанавливать плату за въезд. Туристам этим летом будет предложено зарегистрировать свою поездку онлайн, чтобы получить поощрения, в том числе разные скидки на посещение местных музеев.

Пока известно, что власти Венеции планируют взимать от 3 до 10 евро, при этом ставка входного налога меняется в зависимости от спроса и времени года.

Также предусматриваются исключения при оплате. К примеру, для тех, кто приедет в город, чтобы навестить семью или участвовать в похоронах.

Туристы, остающиеся на ночь в отелях Венеции, будут освобождены от оплаты, так как они уже платят туристический налог. Жители Венето, провинции, столицей которой является Венеция, также должны будут бронировать свои визиты, но освобождаются от оплаты.

Фото: Pedro Szekely via Flickr