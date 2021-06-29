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    Ввести ограничительные меры в «красных» зонах поручил Премьер-Министр РК

    29 Июня 2021, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений из-за ухудшения эпидситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Санитарно-эпидемиологическая ситуация меняется. Наблюдается рост заболеваемости в регионах. Занятость больничных коек составляет 27% и реанимационных 24%. В «красную» зону помимо столицы вошли 4 региона. В «желтой» зоне 6 регионов, в «зеленой» зоне 6 регионов», - констатировал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, во всех регионах «красной» зоны должны действовать ограничительные меры, усилена работа мониторинговых групп, обеспечена готовность резервных инфекционных коек, достаточность лекарственных средств и медизделий.

    «На сегодняшний день вакцинировано около 3,3 млн. человек первым компонентом, вторым компонентом привито почти 2 млн. чел. Но этого недостаточно. Акимам необходимо усилить темпы вакцинации, особенно в Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Очевидна необходимость введения обязательной вакцинации в трудовых коллективах, в сфере услуг, образования», - заключил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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