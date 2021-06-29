Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Ввести ограничительные меры в «красных» зонах поручил Премьер-Министр РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2021, 09:52
Ввести ограничительные меры в «красных» зонах поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений из-за ухудшения эпидситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация меняется. Наблюдается рост заболеваемости в регионах. Занятость больничных коек составляет 27% и реанимационных 24%. В «красную» зону помимо столицы вошли 4 региона. В «желтой» зоне 6 регионов, в «зеленой» зоне 6 регионов», - констатировал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, во всех регионах «красной» зоны должны действовать ограничительные меры, усилена работа мониторинговых групп, обеспечена готовность резервных инфекционных коек, достаточность лекарственных средств и медизделий.

«На сегодняшний день вакцинировано около 3,3 млн. человек первым компонентом, вторым компонентом привито почти 2 млн. чел. Но этого недостаточно. Акимам необходимо усилить темпы вакцинации, особенно в Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Очевидна необходимость введения обязательной вакцинации в трудовых коллективах, в сфере услуг, образования», - заключил Премьер.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане