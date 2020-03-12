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Ввести карантин в двух сельских округах планируют в Атырауской области

12 Марта 2020 01:23
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Ввести карантин в двух сельских округах планируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ввести карантин в двух сельских округах планируют в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Карантин вводится на территории Косшагылского сельского округа Жылыойского района из-за распространения там дынной мухи. Площадь заражённой территории – один гектар. В Баксайском сельском округе Махамбетского района ограничения намереваются установить из-за южноамериканской томатной моли. Площадь зараженной территории – два

гектара», - говорится в постановлении Атырауского областного акимата, размещенного на портале «Открытые НПА».

Карантин вводится в целях предотвращения распространения карантинных объектов, своевременного их выявления, локализации и ликвидации очагов распространения карантинных объектов.

Постановление будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта это го года.

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Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

А. Соколов

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