Ввести карантин в двух сельских округах планируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ввести карантин в двух сельских округах планируют в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карантин вводится на территории Косшагылского сельского округа Жылыойского района из-за распространения там дынной мухи. Площадь заражённой территории – один гектар. В Баксайском сельском округе Махамбетского района ограничения намереваются установить из-за южноамериканской томатной моли. Площадь зараженной территории – два

гектара», - говорится в постановлении Атырауского областного акимата, размещенного на портале «Открытые НПА».

Карантин вводится в целях предотвращения распространения карантинных объектов, своевременного их выявления, локализации и ликвидации очагов распространения карантинных объектов.

Постановление будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта это го года.