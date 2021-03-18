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    Введут ли законодательно право продажи сельхозземель только казахстанцам

    18 Марта 2021, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента прошло заседание рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений». В частности, известный общественный деятель Мухтар Тайжан предложил законодательно прописать право продажи сельхозземель только казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я предлагаю написать в законе так: сто земля предоставляется резидентам РК, то есть физлицам и юрлицам. Но в участниках учредителях которых находятся физлица – граждане РК. Почему я этот задаю вопрос, потому что для любого нотариуса будет легко тогда оформлять сделки, когда он будет видеть, что в том или ионом ТОО физлицами являются граждане РК», - сказал Мухтар Тайжан во время обсуждения.

    В свою очередь, вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов прокомментировал данное предложение.

    «Касательно запрета продажи и аренды сельхозземель только резидентам РК, в частности, чтобы проверять, кто является учредителем (физлица) – если иностранцы, они не могут и не будут владеть сельхозземлями с принятием этого закона», - отметил вице-министр.

    «Что касается юридических лиц, давайте, мы дополнительно посмотрим и совместно в рабочей группе рассмотрим. В принципе сейчас информатизация позволяет видеть учредителей, даже юрлиц, которые являются учредителями в других ТОО. Я думаю, этот вопрос можно будет рассмотреть дополнительно, в рабочей группе», - заключил Р. Курманов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Сельское хозяйство Земельная реформа.Мораторий
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