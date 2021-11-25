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    Введут ли в Казахстане налог на роскошь

    25 Ноября 2021, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Будут ли в Казахстане вводить налог на роскошь? На этот вопрос ответил вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пленарном заседании Сената депутат Мурат Бактиярулы поднял этот вопрос.

    «Президент в Послании в 2019 году сказал, что, несмотря на рост ВВП и доходов населения, в обществе сохраняется процесс имущественной классификации, что является тревожным фактором, поэтому ему нужно уделить особое внимание. Действительно, мы видим рост значительного разрыва между богатыми и бедными слоями населения. В этой связи, я считаю, что введение специального налога на роскошь является очень актуальной проблемой. Думаю, что это создаст справедливую систему налогообложения роскошных предметов, таких как дорогая элитная недвижимость, самолеты, яхты, дорогие автомобили, ювелирные изделия», - сказал Мурат Бактиярулы.

    На что вице-министр финансов РК Марат Султангазиев ответил, что этим вопросом Правительство займется в следующем году.

    «Что касается увеличения налогов для обладателей роскошных предметов, мы сейчас рассматриваем данный вопрос, ведется работа и с бизнесом. В следующем году Правительством будет проводиться работа в этом направлении», - пояснил он.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минфин РК Общество Налоги
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