Введены ограничения на вывоз из Казахстана подсолнечного масла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на вывоз из страны подсолнечного масла. Ограничение действует с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что приказом и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 июня 2022 года № 198 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно.

Количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.

В соответствии с вышеуказанным приказом вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ранее введенные приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.