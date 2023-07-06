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    Введенный из-за пандемии режим ЧС отменили в Испании

    6 Июля 2023, 11:04

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испанские власти отменили режим ЧС, вызванной распространением коронавируса. Теперь везде можно ходить без защитных масок. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Правительство Испании официально объявило о завершении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19.

    Власти сообщили, что гражданам больше не нужно носить маски в медицинских центрах и в аптеках, однако рекомендовали не отказываться от них людям с симптомами респираторных заболеваний, находящимся в общественных местах и медикам.

    Последние два года Испания постепенно ослабляла ограничения связанные с ковидом.

    За ремя пандемии в стране было зарегистрировано 14 миллионов случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 122 тысячи человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Испания Коронавирус в мире Мировые новости
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