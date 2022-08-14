Введение в Германии проездного билета по цене 9 евро увеличило количество поездок на пригородных поездах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Введение с июня текущего года правительством Германии единого проездного билета на основные виды транспорта по цене 9 евро, значительно увеличило количество путешественников на местных поездах, но не привело к заметному сокращению использования автотранспорта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Федеральное статистическое управление Германии «Destatis» опубликовало исследование, согласно которому внедренный на три месяца (июнь-август) льготный проездной билет по цене 9 евро в месяц, привел к значительному увеличению количества поездок на железнодорожном транспорте на расстояние 30 километров и более.

Сравнение данных проводилось со статистикой 2019 года – периода до начала пандемии COVID-19. Так, в июле 2022 года на пригородных поездах совершено в среднем на 42 % больше поездок, чем в соответствующем месяце 2019 года.

Тем не менее, частота поездок автомобильным транспортом в целом по Германии осталась на том же уровне, что и в тот же период 2019 года. Данные выводы, вероятно, не порадуют немецких экологических активистов, надеявшихся, что снижение стоимости общественного транспорта сделает его более привлекательным, чем использование автомобиля, пишут немецкие СМИ.

Проездной билет по низкой цене был введен властями Германии в июне на три месяца в качестве субсидируемой меры, чтобы помочь потребителям справиться с ростом цен в условиях высокой инфляции.

Ради этих целей Федеральное правительство выделило транспортным компаниям порядка 2,5 млрд евро, отметили немецкие СМИ. С конца мая текущего года в Германии было продано около 38 млн билетов, стоимостью 9 евро.

С 01 сентября стоимость билетов на общественный транспорт должна вернуться к своим обычным тарифам.

Немецкая пресса пишет, что железнодорожные оператор «Deutsche Bahn» вместе с муниципальными ассоциациями настаивают на продолжении практики билета за 9 евро, а также на выделение дополнительных денег для улучшения обслуживания.

Местные политики также обсуждают то, как продолжить меры поддержки населения в условиях высокой инфляции, в том числе предлагая месячные проездные на транспорт за 29 или 69 евро либо годовой билет за 365 евро.

Однако федеральный министр финансов Кристиан Линднер пока отвергает дальнейшее финансирование правительством билета за 09 евро. «Это была временная мера, как и скидка на топливо», - заявил представитель «Свободной демократической партии». «Поэтому в федеральном бюджете не запланировано ни продолжения скидки, ни средств на доработку 9-евробилетного билета», сказал К. Линднер.



Фото: tagesschau.de







