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    Введение ответственности за необоснованное обогащение рассмотрит Парламент

    8 Июля 2022, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определяющим вектором в работе Агентства по противодействию коррупции является Национальный план развития. Об этом заявил глава ведомства Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активно, с применением механизмов проектного управления, реализуется Концепция антикоррупционной политики, утвержденная 2 февраля Указом Президента. Это стержневой документ в противодействии коррупции на ближайшие пять лет. В ней заложены ключевые задачи и системные меры по повышению прозрачности закупок и бюджетного процесса, ужесточению ответственности коррупционеров, усилению общественного контроля и другие», - сказал Олжас Бектенов на заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    По его словам, в Парламент уже внесен законопроект, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение.

    «Прорабатывается внедрение института финансового расследования – в Агентстве создано соответствующее подразделение. Мы перезагрузили работу наших фронт-офисов и колл-центра 1424. Усилили разъяснительную работу и оказание правовой помощи. Реализация концепции находится на контроле Главы государства. В ближайшее время эти вопросы будут рассмотрены на Комиссии при Президенте по противодействию коррупции», - добавил глава Антикора.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека Мажилис Общество Борьба с коррупцией
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