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    Введение ответственности чиновников за ущерб добросовестному бизнесу прокомментировали в Генпрокуратуре РК

    5 Апреля 2021, 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос введения персональной материальной ответственности чиновников налоговых органов за нанесенный ущерб добросовестному бизнесу прокомментировали в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ответственность контрольно-надзорных органов в настоящее время приобретает огромную значимость, выступая в качестве реального способа повышения эффективности реализации властных полномочий. Поэтому вопрос о введении персональной материальной ответственности чиновников налоговых органов за нанесенный ущерб добросовестному бизнесу очень актуален», - отметил и.о. Генерального прокурора РК Берик Асылов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса.

    И. о. Генпрокурора продолжил, что от уровня организации гражданско-правовой ответственности публичной власти за нанесение вреда зависит стабильность гражданского оборота и степень доверия населения к госорганам и их должностным лицам. Следовательно, она нуждается в четком юридическом закреплении, а имеющиеся правовые нормы, регулирующие ответственность, – в систематизации, упорядочении и приведении в соответствие друг другу.

    «Во исполнение пункта 1.2.3 протокола заседания Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции от 27 августа 2020 года Министерству юстиции (далее – Министерство) совместно с Генпрокуратурой и НПП «Атамекен» поручено принять меры по совершенствованию механизмов возмещения вреда (нанесенного ущерба) и компенсации упущенной выгоды, ставших следствием незаконных действий контрольно-надзорных органов. На сегодня Министерством подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности на основе имплементации принципов и положений английского и европейского права», - сообщил Берик Асылов.

    В ответе отмечено, что этим законопроектом предусмотрены поправки в Гражданский кодекс , направленные на совершенствование института взыскания убытков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Генпрокуратура Мажилис Другие государственные органы
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