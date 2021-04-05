Введение ответственности чиновников за ущерб добросовестному бизнесу прокомментировали в Генпрокуратуре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос введения персональной материальной ответственности чиновников налоговых органов за нанесенный ущерб добросовестному бизнесу прокомментировали в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ответственность контрольно-надзорных органов в настоящее время приобретает огромную значимость, выступая в качестве реального способа повышения эффективности реализации властных полномочий. Поэтому вопрос о введении персональной материальной ответственности чиновников налоговых органов за нанесенный ущерб добросовестному бизнесу очень актуален», - отметил и.о. Генерального прокурора РК Берик Асылов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса.

И. о. Генпрокурора продолжил, что от уровня организации гражданско-правовой ответственности публичной власти за нанесение вреда зависит стабильность гражданского оборота и степень доверия населения к госорганам и их должностным лицам. Следовательно, она нуждается в четком юридическом закреплении, а имеющиеся правовые нормы, регулирующие ответственность, – в систематизации, упорядочении и приведении в соответствие друг другу.

«Во исполнение пункта 1.2.3 протокола заседания Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции от 27 августа 2020 года Министерству юстиции (далее – Министерство) совместно с Генпрокуратурой и НПП «Атамекен» поручено принять меры по совершенствованию механизмов возмещения вреда (нанесенного ущерба) и компенсации упущенной выгоды, ставших следствием незаконных действий контрольно-надзорных органов. На сегодня Министерством подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности на основе имплементации принципов и положений английского и европейского права», - сообщил Берик Асылов.

В ответе отмечено, что этим законопроектом предусмотрены поправки в Гражданский кодекс , направленные на совершенствование института взыскания убытков.