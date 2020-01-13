Введение ОСМС – когда станут доступны новые наименования лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала о доступе казахстанцев к лекарственным средствам с введением ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года у нас внедрена система ОСМС и значительно расширился перечень медицинских услуг, предоставляемых гражданам, в том числе и лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне. Утвержден приказ министра здравоохранения о перечне заболеваний, подлежащих бесплатному амбулаторному лекарственному обеспечению в рамках ГОБМП и в системе ОСМС», - сказала Людмила Бюрабекова на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, данный перечень значительно расширен.

«Если раньше нашим пациентам было доступно всего около 450 наименований лекарственных средств, то сейчас этот перечень расширился до 715 наименований и медицинскими изделиями, особенно для обеспечения пациентов с орфанными тяжелыми заболеваниями, такие как буллезный эпидермолиз», - рассказала спикер.

Л. Бюрабекова также сообщила, что сам приказ делится на три части.

«Это перечень заболеваний, подлежащих бесплатному амбулаторному лекарственному обеспечению в рамках ГОБМП. Заболевания присутствовали в приказе, который действовал ранее и дополнен новыми современными препаратами для лечения, к примеру, онкологических заболеваний либо пациентов с гемофилией, что позволит достичь лучших результатов и соответствует международным клиническим протоколам. В приказе появилось новое приложение – обеспечение детей до 18 лет (ранее дети обеспечивались бесплатно только до 5 лет)», - отметила глава комитета.

Она напомнила, что приказ Минздрава вступил в силу с 1 января 2020 года.

«Многие наименования лекарственных средств входят в список единого дистрибьютора и на сегодня уже приобретены единым дистрибьютором. Эти препараты доступны для выписывания их пациентам и получения в аптеках. Есть несколько наименований по новым заболеваниям, особенно орфанным для лечения детей до 18 лет, которые в соответствии с действующим законодательством мы должны внести в список единого дистрибьютора, провести дополнительные процедуры закупа и эти препараты будут доступны несколько позднее, примерно в марте-апреле», - заключила Л. Бюрабекова.