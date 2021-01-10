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    Введение квоты не означает, что все женщины придут в политику – эксперт

    10 Января 2021, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На экспертной встрече Sailau Talks-2021 высказывались мнения по поводу введения 30-процентной квоты для женщин в партийных списках на выборы и участия женщин в политических процессах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если женщины составляют 51% населения страны, то молодежь – 21%. Думаю, что после подведения итогов выборов партия ознакомит со своими представителями, которые будут защищать интересы женщин и детей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале 2021 года сообщил, что будет принят второй пакет политических реформ. Мы вначале будем принимать меры, затем посмотрим, как они реализуются, то есть пойдем эволюционным путем. Это очень хорошее решение», – сказала политолог Жулдызай Искакова.

    В свою очередь, руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина отметила, что в связи с принятием 30-процентной квоты не следует ожидать массового прихода женщин в политику.

    «Если некоторые женщины выбирают лишь семейную жизнь, то другие хотят участвовать в политике. 30-процентная квота – наверное, временная мера. Это мера для повышения активности женщин в политике. Многие государства вводят такую квоту временно, затем отказываются от нее. Вообще, бывают женщины, которые стараются заниматься и семьей, и работой. 30-процентную квоту нужно рассматривать как один из механизмов участия женщин в решении актуальных вопросов общества», – сказала А. Жолдыбалина.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы Общество Выборы-2021
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