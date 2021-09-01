Введение 30% квоты для молодежи даст большой импульс для будущих избранников народа - Мади Ахметов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В новом Послании Президента народу Казахстана затронуты все актуальные направления общества. Так считает депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мади Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, нынешнее Послание Главы государства является, как и все предыдущие, очень содержательным.

«В Послании включен ряд особо важных и волнующих вопросов народа Казахстана. Затронуты все актуальные направления нашего общества. В том числе, хотелось бы отдельно отметить тему экологии, которую он обозначил как приоритет нашего государства в предстоящем десятилетии.

Радует тот факт, что инициатива Президента - законодательно закрепить норму о 30% квоте для молодежи - в выборных должностях даст большой импульс для будущих избранников народа. Это большая мотивация и реальный социальный лифт.

Президент также дал поручение усилить борьбу с синтетическими наркотиками, которые очень активно распространяются среди нашей молодежи. Это очень важно и своевременно. И, конечно же, поддержка талантливой молодежи не осталась в стороне. Этот вопрос долгое время оставался без внимания государства. В этот момент очень важно создать фонд креативной индустрии, о котором сказал сам Глава государства. И чтобы это было создано правильно и не было монополией.

Также здесь стоит отметить про выборы районных акимов, которые будут проводиться в ближайшем будущем. Мы в этом году успешно провели сельские выборы. Это тоже является основным шагом к демократии через поэтапные политические реформы.

Тема повышения минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге обрадовала многих наших сограждан. Я считаю, что это показатель слышащего государство. В целом, все инициативы и поручения нашего Президента к месту, и теперь стоит задача их исполнения», - подытожил Мади Ахметов.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.