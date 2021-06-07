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    Введен запрет на ввоз в Казахстан томатов и перца из Туркменистана

    7 Июня 2021, 19:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 7 июня Комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Данные меры вызваны участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца.

    При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

    В соответствии с положением Международного стандарта по фитосанитарным мерам ISPM № 13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии» (Рим, 2002), в адрес государственной службы по карантину растений Туркменистана направлены нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований.

    В связи с отсутствием объективных данных о расследовании причин появления вируса в экспортируемой продукции уполномоченными органами соседней республики, а также в целях предотвращения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории Казахстана, Комитет с 7 июня 2021 года вводит временный запрет на ввоз плодов томата и перца из Туркменистана.

    В целом, с начала года при ввозе на территорию Республики Казахстан подкарантинной продукции выявлено свыше 1300 нарушений законодательства в области карантина растений, предотвращен ввоз 11 тысяч тонн подкарантинной продукции с нарушением карантинных фитосанитарных требований, в 155 случаях в ввозимой продукции обнаружены карантинные объекты. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 56 млн тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минсельхоз Экономика Туркменистан Сельское хозяйство
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