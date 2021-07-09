Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Вузы по подготовке сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве

    9 Июля 2021, 04:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство ведущих вузов по подготовке сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Украины в режиме видеоконференцсвязи устроили встречу, на которой обсудили перспективные планы развития и дальнейшего международного сотрудничества. Целью мероприятия было установление партнерских отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    7 июля в Днепре прошли мероприятия в честь Дня столицы Казахстана и дня рождения Елбасы – Нурсултана Назарбаева. В мероприятиях приняла участие делегация Посольства Казахстана в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Дарханом Калетаевым.

    Представители Посольства приняли участие в торжественном церемониале открытия Почетного консульства Республики Казахстан, а также посещении Каменского высшего профессионального училища.

    Немаловажным стал визит представителей Посольства в Днепропетровский государственный университет внутренних дел, осуществляющий подготовку специалистов для правоохранительных, правозащитных, судебных и других органов.

    Здесь, с целью установления партнерских отношений, в режиме видеоконференцсвязи ко встрече присоединились руководство и сотрудники Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова. На онлайн-встрече руководители вузов презентовали возглавляемые учебные заведения, обсудили перспективные планы развития и дальнейшего международного сотрудничества.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    МИД РК Образование Вузы Украина МВД РК Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана